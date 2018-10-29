بالصور.. أنصار إتحاد العاصمة في المدية يكرّمون فريقهم

كرّمت مجموعة من أنصار إتحاد العاصمة في البرواقية بالمدية، وفد الفريق المتواجد بالمنطقة إستعداداً لمواجهة أولمبي المدية.

وقدم الأنصار التحية لزملاء الحارس والقائد محمد الأمين زماموش، ومنحوهم تكريمات وشجعوهم لتحقيق الفوز في لقاء الغد.

