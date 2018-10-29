بالصور.. أنصار إتحاد العاصمة في المدية يكرّمون فريقهم

وقدم الأنصار التحية لزملاء الحارس والقائد محمد الأمين زماموش، ومنحوهم تكريمات وشجعوهم لتحقيق الفوز في لقاء الغد.
عثر عمال مستشفى محمد بوضياف بورقلة وبالضبط بمصلحة الجراحة على طفلة حديثة الولادة مرمية داخل كيس بلاستيكي.
حيث تم الاتصال بمصالح الأمن التي فتحت تحقيق في…
فضيحة من عيار الثقيل بمستشفى عبد القادر حساني، بطلتها قابلة تحمل شعار "نخلص بلا ما نخدم".
حيث فتحت مصالح مديرية الصحة بسيدي بلعباس تحقيق في قضية…
عثر سائح بلجيكي رفقة مواطن جزائري اليوم الإثنين على حشرة "ڨرلو" في وجبة فطور الصباح على متن الخطوط الجوية الجزائرية.
وأظهر الفيديو الذي تم تداوله كيف…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018
التعليقات (0)