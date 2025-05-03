بالصور.. أنصار البيض يكرمون المدرب عمروش

حظي مدرب مولودية البيض، لطفي عمروش، بتكريم خاص، من طرف مجموعة من أنصار الفريق، نظير النتائج القوية التي يحققها “الفرسان” هذا الموسم.

وكشفت إدارة البيض، أن مجموعة من أنصار النادي نيابة عن جميع أنصار ومحبي المولودية، حضرت أمس حصة الاستئناف. من أجل تكريم عمروش، تقديرا للعمل والمجهودات التي يقوم بها رفقة طاقمه الفني.

والتحق عمروش، بالعارضة الفنية لمولودية البيض، ديسمبر 2024، خلفا لفؤاد بوعلي. ونجح في قيادة الفريق للارتقاء إلى المركز الخامس، للبطولة المحترفة، برصيد 34.

وقاد المدرب لطفي عمروش، تشكيلة “الفرسان” في 17 مباراة ما بين البطولة وكأس الجزائر. وحقق الفوز في 10 مقابل هزيمتين فقط و5 تعادلات.