بالصور.. أنصار الخضر يصلون السويس ويصنعون أجواء خيالية

وصل أنصار المنتخب الوطني الجزائري، صبيحة اليوم الخميس، إلى مدينة السويس المصرية، لمساندة الخضر في مباراتهم أمام منتخب كوت ديفوار، لحساب ربع نهائي كان 2019.

واستقبل مطار القاهرة بمصر المئات من أنصار الخضر، الذين توجهوا مباشرة إلى مدينة السويس، أين ستجرى هذه المباراة.

وفور وصولهم إلى مدينة السويس، صنع أنصار المنتخب الوطني، وكعادتهم أجواء حماسية استثنائية، لم تشهدها هذه المدينة منذ انطلاق “الكان”.

وسيكون المنتخب الجزائري، أمسية اليوم الخميس، انطلاقا من الساعة (17:00)، مدعوما بالآلاف من المناصرين، خلال مهمته في الإطاحة بكوت ديفوار، واقتطاع تأشيرة نصف نهائي كان 2019.