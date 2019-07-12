بالصور..أنصار الخضر يعانون الأمرين بمطار القاهرة

عانى أنصار المنتخب الوطني بالعاصمة المصرية القاهرة الأمرّين مباشرة بعد نهاية الإحتفالات بالفوز المحقق أمام منتخب كوت ديفوار.

وتنقل أنصار الخضر مثلما كان مبرمجا مباشرة من مدينة السويس إلى العاصمة المصرية القاهرة من أجل العودة إلى الجزائر بعد إنتهاء فترة التأشيرة التي تسمح لهم بدخول الأراضي المصرية.

وكان أنصار المنتخب الوطني الذين قدر عددهم بـ 1200 مناصر مجبرين على المبيت ببهو المطار، وإنتظار رحلة العودة إلى الجزائر، دون التعرف على توقيت إقلاع الطائرة، وهو ما أثار تذمّر العديد من المسافرين.