بالصور.. أنصار الخضر يغزون “ملعب القاهرة” 6 ساعات قبل نهائي “الكان”

سجل أنصار المنتخب الوطني، تواجدهم بقوة بملعب “القاهرة الدولي”، منذ الساعات الأولى لنهار اليوم الجمعة، لحضور نهائي “كان 2019″، بين الجزائر والسنغال.

وتواجدت أعداد غفيرة من أنصار المنتخب الوطني، منذ صبيحة اليوم الجمعة، أمام ملعب “القاهرة”، أين صنعوا أجواء استثنائية.

وبمجرد فتح أبواب ملعب “القاهرة الدولي”، تدفق أنصار الخضر، إلى المدرجات، قبل 6 ساعات عن موعد انطلاق المباراة.

يذكر أن المنتخب الجزائري، سيواجه سهرة اليوم الجمعة، منتخب السنغال، انطلاقا من الساعة الـ(20:00)، لحساب نهائي كان 2019.