بالصور.. أنصار الكاميرون يصنعون الفرجة بمطار هواري بومدين ويتوعدون الخضر !

صنع أنصار المُنتخب الكاميروني سهرة اليوم الأحد الفرجة بمطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة.

وذلك أثناء انتظارهم وصول منتخب بلادهم إلى الجزائر قادما من دوالا لمواجهة المنتخب الوطني الجزائري.

كما ردد أنصار المنتخب الكاميروني الأهازيج الممجدة للأسود غير المروضة.

إضافة إلى حملهم لافتات تُطالب المدرب الكاميروني، ريغوبر سونغ بتأهيلهم إلى مونديال قطر.

كما توعد بعض الأنصار زملاء القائد رياض محرز بإحداث ريمونتادا وقلب الطاولة على الخضر.