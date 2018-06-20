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بالصور.. أنصار المنتخب السعودي يحفظون ماء وجه بلادهم بطريقتهم الخاصة !!

الرياضة
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بالصور.. أنصار المنتخب السعودي يحفظون ماء وجه بلادهم بطريقتهم الخاصة !! أنصار المنتخب السعودي
بقلم عبد النور.حواز

قام أنصار المنتخب السعودي بتنظيف المدرجات الخاصة بهم بملعب روستوف الذي إحتضن مباراة السعودية ضد الأوروغواي أمسية اليوم الأربعاء.

وقام بعض مُناصري الأخضر بجمع القصاصات الورقية وكذا فضلات المشروبات رغم خسارة منتخبهم بهدف دون رد وإقصائه من مونديال روسيا.

ويبدو أن أنصار المنتخب السعودي ساروا على نهج أنصار المنتخب الياباني اللذين قاموا بنفس الخطوة أمس الثلاثاء في لقاء منتخبهم ضد كولومبيا.

وتُشرف هذه الخرجة الجماهير العربية وتحفظ ماء وجه السعودية الذي خيب منتخبها كل الأمال المُعلقة عليه في كأس العالم.

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