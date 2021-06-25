بالصور.. أنصار شبيبة القبائل يصنعون أجواء رائعة أمام ملعب 05 جويلية

صنع أنصار فريق شبيبة القبائل أجواء رائعة أمسية اليوم الجمعة أمام مدخل ملعب 05 جويلية الأولمبي، حيث تجمع مُحبي اللونين الأصفر والأخضر لمُساندة زملاء القائد رضا بن سايح.

أشبال المدرب الفرنسي دينيس لافان انطلقوا في التحضير بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى تحسبا لمواجهة كوتون سبور غاروا الكاميروني في لقاء العودة من الدور نصف النهائي لمُنافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

زملاء اللاعب بن شريفة آجروا أمسية اليوم الجمعة حصة تدريبية بأرضية ملعب 05 جويلية الذي سيحتضن المواجهة يوم الأحد، وذلك للسماح لكوتون سبور غاروا بالتدرب غدا السبت على ذات الملعب، الأمر الذي استغله أنصار الشبيبة لاستقبال حافلة الفريق أمام مدخل ملعب 05 جويلية بطريقة خيالية.