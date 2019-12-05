بالصور.. أنصار شبيبة القبائل يغزون تونس

تشهدت تونس، توافدا قياسيا لأنصار شبيبة القبائل، قبل يوم واحد عن الداربي المغاربي، الذي سيجمع الشبيبة، بالترجي الرياضي التونسي.

وتنقل أنصار شبيبة القبائل، منذ أمس الأربعاء، من كافة مناطق الوطن، ومن تيزي وزو وبجاية خاصة، بأعداد غفيرة، إلى تونس، لمساندة فريقهم المفضل.

وصنع أنصار “الكناري”، أجواء استثنائية بتونس، حيث اكتست شوارع، وفنادق المدينة، باللونين الأخضر والأصفر، قبل ساعات عن موعد هذه المواجهة.

ويعلق أنصار شبيبة القبائل، آمالا كبيرة على رفقاء توفيق عدادي، لتأكيد فوزهم الأخير أمام فيتا كلوب، من خلال العودة بنتيجة ايجابية من تونس.

يذكر أن شبيبة القبائل، ستواجه غدا الجمعة، نادي الترجي الرياضي التونسي، لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.