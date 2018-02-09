بالصور.. أنصار شبيبة سكيكدة يتعرضون لإعتداءات خطيرة بتلمسان

تعرض أنصار فريق شبيبة سكيكدة أمسية اليوم الجمعة لإعتداءات بعد نهاية اللقاء الذي جمعهم بالمُضيف وداد تلمسان.

لحساب الجولة 19 من الرابطة الوطنية المحترفة الثانية موبيليس، وإنتهى بفوز الضيوف بثنائية دون رد سجلها هادف وكانش.

في الدقيقتين 3 و90 على التوالي، وتعرضت بعض السيارات التي تحمل ترقيم ولاية سكيكدة لعملية تحطيم وتكسير.

من طرف بعض أشباه أنصار وداد تلمسان اللذين لم يتقبلوا الهزيمة التي جعلت الفريق يقترب من السقوط للقسم الثاني هواة.

هذا فيما صعد أشبال المُدرب يوسف بوزيدي للمركز الثاني ب35 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر جمعية عين مليلة.