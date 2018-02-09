عاجل

بالصور.. أنصار شبيبة سكيكدة يتعرضون لإعتداءات خطيرة بتلمسان

الرياضة
  • -
  • 0
بالصور.. أنصار شبيبة سكيكدة يتعرضون لإعتداءات خطيرة بتلمسان
بقلم عبد النور.حواز

تعرض أنصار فريق شبيبة سكيكدة أمسية اليوم الجمعة لإعتداءات بعد نهاية اللقاء الذي جمعهم بالمُضيف وداد تلمسان.

لحساب الجولة 19 من الرابطة الوطنية المحترفة الثانية موبيليس، وإنتهى بفوز الضيوف بثنائية دون رد سجلها هادف وكانش.

في الدقيقتين 3 و90 على التوالي، وتعرضت بعض السيارات التي تحمل ترقيم ولاية سكيكدة لعملية تحطيم وتكسير.

من طرف بعض أشباه أنصار  وداد تلمسان اللذين لم يتقبلوا الهزيمة التي جعلت الفريق يقترب من السقوط للقسم الثاني هواة.

هذا فيما صعد أشبال المُدرب يوسف بوزيدي للمركز الثاني ب35 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر جمعية عين مليلة.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital