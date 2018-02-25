بالصور.. أنصار ليون يرفعون “تيفو” عملاق لفقير

رفعت جماهير نادي “ليون” الفرنسي “تيفو” عملاق للنجم الفرانكو جزائري “نبيل فقير” قبل إنطلاق الداربي الذي جمع فريقهم بسانت إيتيان.

أمسية اليوم الأحد لحساب الجولة 27 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي، والذي إنتهى بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

وحمل “التيفو” صورة عملاقة لقائد “ليون” نبيل فقير وهو يحتفل بهدفه الخامس في شباك سانت إيتيان خلال لقاء الذهاب.

وكان ليون قد فاز بخماسية نظيفة خلال لقاء الذهاب على أرض الفريق الأخضر الذي شهد الإحتفال الإستفزازي لفقير.

حيث نزع الأخير قميصه ورفعه في وجه أنصار سانت إيتيان على طريقة ليونيل ميسي.