بالصور.. أنصار مولودية الجزائر يبهرون بـ “تيفو” عالمي في الداربي

صنع أنصار فريق مولودية الجزائر “تيفو” عالمي في المباراة الجارية بين فريقهم وإتحاد العاصمة بملعب نيلسون مانديلا.

وأبهر أنصار مولودية الجزائر الجميع بـ “التيفو” الذي غطى الجانب الجنوبي للملعب “الجوهرة” في أول مباراة لهم به، وسط تنظيم محكم.

في سياق منفصل، انتهى الشوط الأول بين الجارين بهدفين مقابل صفر لصالح “سوسطارة” من إمضاء بلقاسمي.

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