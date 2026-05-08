بالصور.. أنصار مولودية الجزائر يلهبون العاصمة بعد التتويج بالبطولة

شهدت شوارع الجزائر العاصمة، مساء الجمعة، أجواء احتفالية استثنائية بعد تتويج مولودية الجزائر بلقب الرابطة المحترفة الأولى الجزائرية للموسم الجاري، عقب التعادل أمام مستقبل الرويسات، في الجولة الـ28 من البطولة.

وفور إعلان الحكم نهاية المباراة، خرج الآلاف من أنصار “العميد” إلى الشوارع احتفالًا باللقب العاشر في تاريخ النادي والثالث تواليًا، حيث تحولت عدة أحياء بالعاصمة إلى لوحات من الفرح والأهازيج والألعاب النارية.

وامتدت الاحتفالات إلى معاقل الفريق التاريخية على غرار باب الواد، ساحة كيتاني، باب الجديد والقصبة، أين صنع الأنصار أجواء استثنائية رافعين الأعلام الخضراء والحمراء، مرددين شعارات تمجد الفريق واللاعبين.

كما انطلقت مسيرات جماهيرية كبيرة مباشرة بعد نهاية اللقاء من محيط ملعب ملعب علي لابوانت بالدويرة نحو وسط العاصمة، وسط حضور جماهيري ضخم من مختلف الأعمار، في مشاهد عكست الشعبية الكبيرة التي يحظى بها النادي العاصمي.

ويواصل أنصار مولودية الجزائر الاحتفال بهذا الإنجاز الذي يؤكد سيطرة الفريق على البطولة المحلية في المواسم الأخيرة، خاصة بعد نجاحه في الحفاظ على اللقب للموسم الثالث تواليًا، وسط آمال كبيرة بمواصلة التألق قاريا خلال الموسم المقبل.