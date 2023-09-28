بالصور.. أهل بشار يحيون ذكرى المولد النبوي بصدقة الطعام

الإحتفال بمولد خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، يعتبر من الاحتفالات الدينية والثقافية. التي تشتهر بها بشار والتي تجري في أجواء فريدة من نوعها.

وتحيي المنطقة ذكرى المولد النبوي الشريف بزخم كبير سنويا بفضل عديد أشكال الدعم والهبات التي تقدمها الساكنة. ومن أهم العادات هي صدقة الطعام التي يخرجها أهل مدينة بشار والتي يحضرها عشرات المواطنين.

ويشار أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف كان حاضرا خلال إحياء هذه الذكرى الدينية، كما أشرف كذلك رفقة والي ولاية بشار محمد السعيد بن قامو والسلطات المحلية، على تكريم الفائزين في مسابقات حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية خلال الاحتفال الرسمي بالمولد النبوي الشريف بولاية بشار.