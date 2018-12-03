بالصور.. “أوريدو” تكرم شبيبة القبائل

كرّم عبد اللطيف حمد ظيف الله، مدير عام شركة متعامل الهاتف النقال “أوريدو”، اليوم الإثنين، فريق شبيبة القبائل، بتيزي وزو.

وجاء هذا التكريم، خلال حفل نظمته شركة “أوريدو”، على شرف فريق شبيبة القبائل، ومختلف شركائها بمدينة تيزي وزو.

وأشاد مدير عام شركة “أوريدو”، بالمشوار الذي حققه فريق شبيبة القبائل، خلال المرحلة الأولى من بطولة المحترف الأول، للموسم الجاري.

وأكد عبد اللطيف حمد ظيف الله، أن شركته تفتخر، وتتشرف بمرافقة فريق بحجم شبيبة القبائل، في مشروعه الرياضي، المسطر من إدارة النادي.

يذكر أن الحفل الذي نظمته شركة متعامل الهاتف النقال “أوريدو”، جرى بحضور لاعبي ومسؤولي الشبيبة، إلى جانب إطارات شركة “أوريدو”، ومسؤولي ولاية تيزي وزو.