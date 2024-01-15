بالصور.. “أوريدُ” توقع عقود رعاية مع 19 نادي واتحاد رياضي جزائري

قامت شركة متعامل الهاتف النقال “أوريدُ”، اليوم الإثنين، برئاسة مديرها العام روني طعمة، بتوقيع 20 عقد رعاية جديد، لفائدة أندية جزائرية في مختلف الرياضيات.

ونظمت “أوريدُ”، حفل بفندق “الشيراطون” في العاصمة، بحضور مديرها العام روني طعمة، إلى جانب ممثل وزارة الشباب والرياضة مصطفى علي حساني، ووجوه رياضية بارزو.

وتم خلال هذا الحفل، توقيع عقود الرعاية الجديدة، التي استفادت منها عدة أندية رياضية، من مختلف مناطق الوطن، وفي مختلف الرياضيات.

وأوضح المدير العام لـ”أوريدُ”، روني طعمة، بأن هذه الخطوة، تدخل ضمن الاستراتيجية الجديدة لشركة “أوريدُ”، في مجال رعاية الرياضة في الجزائر.

وعلى هامش هذا الحفل، قامت شركة “أوريدُ”، بتكريم عدة وجوه رياضية بارزة، على غرار لاعب جبه التحرير الوطني، محمد معوش، وفقيدي كرة القدم الجزائرية، محفوظ قرباج، ومحمد العايب.

وكشفت شركة “أوريدُ” عن قائمة الأندية، الجمعيات، والاتحادية، التي استفادة من عقد الرعاية، وهي: