بالصور.. أولمبيك أقبو يطيح بإتحاد الحراش والراية الوطنية حاضرة بقوة

حقق فريق أولمبيك أقبو فوزا مثيرا أمام الضيف الثقيل إتحاد الحراش بهدفين من إمضاء فؤاد لشهب ويونس واسع في منافسة القسم الثاني المحترف.

وعرفت المباراة حضور العلم الوطني الجزائري بقوة من على مدرجات معقل نادي أقبو، في رسالة من الأنصار إلى دعم وحدة الرياضة الامة الجزائرية والرياضة الوطنية بالخصوص، التي تتعرض لضربات من قبل عدد من الأعداء أبرزهم الكاف و نادي نهضة بركان.

وجاءت الرسالة في وقتها، بالنظر إلى تعرض إتحاد العاصمة إلى ظلم كبير من قبل هيئة الكاف، التي أجبرت إدارة سوسطارة للتنقل إلى هيئة التاس السويسرية.