بالصور.. أولمبيك مارسيليا في بولوغين

زار وفد من نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، يتقدمه أسطورة الفريق بازيل بولي، فريق إتحاد العاصمة بملعب “عمر حمادي” ببولوغين.

وحضر سفير “لوام” بازيل بولي، إلى جانب نائب المدير العام المكلف بالإشهار، سعيا منهم لإبرام شراكة مع نادي سوسطارة.

حيث صرح بازيل بويل: “نحن هنا في محاولة للبحث عن شراكة للعمل مستقبلا مع فريق عريق مثل اتحاد العاصمة”

وعبر بازيل عن سعادته بالتواجد بملعب بولوغين: “أنا جد سعيد بالتواجد بملعب بولوغين للمرة الثانية، وهذا أمر يسعدني دائما”

من جهة أخرى كشف نائب المدير العام المكلف بالإشهار، فرنسوا ريتشارد، فحوى محادثاته مع رئيس الفريق ربوح حداد وطاقمه

“تحدثنا عن التكوين واكتشاف المواهب إضافة لتأطير المكونين والمدربين، وعن العديد من الأمور التي من الممكن أن تجمع فريقينا مستقبلا”

وأضاف: “قد تكون هناك مباراة ودية بين مرسيليا واتحاد العاصمة هنا في الجزائر أو في مرسيليا، قصد إسعاد أنصار الناديين”

وفي ختام الزيارة تبادل الطرفان بعض الهدايا الرمزية، ومنح وفد نادي مرسيليا لرئيس نادي الإتحاد قميص نادي الجنوب باسمه الشخصي.