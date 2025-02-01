بالصور.. أولمبيك مارسيليا يقدم لاعبه الجديد غويري

قدّم نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، اليوم السبت، لاعبه الجديد، الدولي الجزائري، أمين غويري.

وكان نادي الجنوب الفرنسي، قد أعلن أمس الجمعة، رسميا عن ضمّه غويري، قادما من نادي رين، من دون الكشف عن مدة العقد.

ونشر الحساب الرسمي لـ “لوام” اليوم السبت، عبر منصة “إكس” صورا، لمهاجم “الخضر”، بقميص النادي، وأرفقها بعبارة: ” Algéro²¹³ Marseillais¹³”

ومعلوم أن الجالية الجزائرية متواجدة بقوة في مدينة مارسيليا، ومعظم أنصار هذا الأخير، من الجالية الجزائرية، الأمر الذي قد يستثمر فيه غويري. من أجل النجاح في تجربته الجديدة مع عملاق الكرة الفرنسية.

Algéro²¹³ Marseillais¹³ 🇩🇿💙 pic.twitter.com/PogjazRFzL — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 1, 2025

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