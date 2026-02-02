بالصور.. أولمبيك مارسيليا يقدّم حيماد عبدلي بطريقة مميّزة

قدّمت إدارة نادي أولمبيك مارسيليا الدولي الجزائري حيماد عبدلي، في حفل مميّز، عقب توقيعه رسميًا مع النادي، مساء اليوم الاثنين، قادمًا من نادي أنجي، بعقد يمتد حتى جوان 2030.

ونشرت إدارة أولمبيك مارسيليا عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور الخاصة بتقديم لاعب وسط المنتخب الوطني، ظهر فيها عبدلي يتوشح العلم الجزائري، في لفتة لاقت إشادة واسعة من الجماهير، وعكست اعتزاز اللاعب بهويته وانتمائه.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي “لوام” تعليقًا على صور التقديم: “مرحبا بك حيماد في مارسيليا”، وأضافت عبارة مستوحاة من أهازيج جماهير النادي: “الهواء يناديك ومارسيليا تجيبك.. وان تو ثري.. حيماد عبدلي مارسيلي”.

وينتظر أن يشكّل عبدلي إضافة نوعية لخط وسط أولمبيك مارسيليا، بالنظر إلى إمكاناته الفنية وخبرته في الدوري الفرنسي، ما يعزّز طموحات النادي في المنافسات المقبلة.