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الرياضة

بالصور.. أولمبي الشلف يقدم لاعبه الجديد كوكو أفوتور

بقلم عزيز طالبي
بالصور.. أولمبي الشلف يقدم لاعبه الجديد كوكو أفوتور
الشلف
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قدمت إدارة فريق أولمبي الشلف المستقدم الجديد، برونوكوكو أفوتور، لوسائل الإعلام المحلية بعد ترسيم التعاقد معه.

ونشرت إدارة أولمبي الشلف صوراً لمراسم التعاقد مع الدولي التوغولي، وكتبت “مرحبا بك في ناديك الجديد”.

وحلّ، أفوتور، بالجزائر، يوم أمس، والتقى بعدد من اللاعبين والطاقم الفني للفريق بقيادة المدرب سمير زاوي، الذي طالبه بمباشرة التدريبات الجماعية بداية من يوم غدٍ، خلال حصة الاستئناف المبرمجة بملعب محمد بومزراق.

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