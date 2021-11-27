بالصور.. أول حصة تدريبية لأشبال بوقرة تحضيرا لمونديال العرب

أجرت تشكيلة المنتخب الوطني أمسية اليوم السبت أول حصة تدريبية بالعاصمة القطرية الدوحة تحت قيادة المدرب مجيد بوقرة تحضيرا لمباراة الجولة الأولى أمام المنتخب السوداني.

ويواجه المنتخب الوطني منتخب السودان يوم الأربعاء في إطار الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لمنافسة كأس العرب للمنتخبات التي تحتضنها قطر.

ويتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة رفقة كل من منتخبات مصر، السوداني، لبنان.

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