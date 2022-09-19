بالصور.. أول حصة تدريبية للخضر تحضيراً لوديتي غينيا ونيجيريا

آجرى أمسية اليوم الإثنين المنتخب الوطني الجزائري أول حصة تدريبية خلال التربص الخاص بوديتي غينيا ونيجيريا.

حيث جرت الحصة التدريبية بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى بمُشاركة جميع اللاعبين الذين التحقوا تباعا.

كما عرفت الحصة التدريبية تواجد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، الذي اجتمع باللاعبين قبل انطلاق التدريبات.

وسيشد الخضر غدا الثلاثاء الرحال صوب وهران لتحضير مواجهة غينيا المُقررة يوم الجمعة بملعب ميلود هدفي.