بالصور .. أول حلة بيضاء لبدية دراحي بوصلاح بميلة في 2019

إكتست بلدية دراحي بوصلاح حلة بيضاء اليوم بعد تساقط كثيف للثلوج على جل قراها والمشاتي المحيطة بها، وذلك في أول تساقط للثلوج هذه السنة بالمنطقة.

ويعاني أغلب قرى البلدية من انعدام غاز المدينة عدا مقر البلدية “مروانة” التي استفادت من ربطها بغاز المدينة قبل سنة أو سنتين.

ولا يجد سكان المنطقة أمام هذه الوضعية خصوصا مع تساقط الثلوج، من طريقة للتزود بغاز البوتان سوى تأجير سيارات “كلونديستان” للوصول إليها.

ويصل سعر قارورة غاز البوتان إلى 400 دينار مع كامل مصاريف النقل، خاصة بالنسبة للمناطق البعيدة عن مقر البلدية ونقاط بيع قارورات الغاز.