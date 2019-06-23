بالصور.. أول رحلة لقطار كوراديا بين بجاية والعاصمة غدا

تدعم قطاع النقل بالسكك الحديدية في بجاية بقطار كوراديا ،اين ستنطلق غدا القطار من محة بجاية نحوالجزائر العاصمة.

في أول رحلة لقطار كوراديا الذي وصل اليوم الى محطة القطار ببجاية، أول رحلة للقطار الجديد ستكون يوم غد الإثنين نحو الجزائر العاصمة.

القطار بسرعة 160 كلم/سا وسيضمن رحلتين في اليوم بجاية الجزائر ذهابا وإيابا 7 ايام في الاسبوع.

القطار يحمل 250 مقعد وسعر التذكرة سيكون 1050 دج للدرجة الاولى و 770 دج للدرجة الثانية .

القطار سيكون مكيف وبه خدمات منها مقهى ومطعم ومراحيض مهيئة وستكون هناك أماكن خاصة بذوي الإحتياجات الخاصة.