بالصور.. أول ظهور لإبنة لطيفة رأفت والتي رزقت بها في سن الـ54

نشرت الفنانة المغربية لطيفة رأفت على حسابها الشخصي بإنستغرام، صورا لإبنتها “ألماس”، بعدما رزقت بها وهي في سن الـ54.

وزار الفنان المغربي نعمان الحلو، لطيفة رأفت في منزلها، لتهنئتها بمولودتها الأولى، والتي وضعتها يوم الـ12 من شهر سبتمبر الماضي.

وعلقت لطيفة على الصور قائلة: ” محظوظة إبنتي التي نامت على صوته، وهو يغني لها كي تنام “.

وكانت الفنانة المغربية، قد كتبت تعليقا شكرت فيه كل من هنأها بمولودتها، وقالت: “يجب أن تبقى ثقتكم في الله كبيرة ولا تفقد الأمل…”.

مشيرة إلى أن تقدمها في السن، لم يفقدها الأمل في الإنجاب والتمتع بإحساس الأمومة.

وتعتبر الفنانة المغربية واحدة من أكثر الأصوات العربية، والتي شاركت الفنانين الجزائريين في أغاني ثنائية، على غرار أغنيتها مع محمد لمين وسمير تومي وشاعو عبد القادر.

بالإضافة إلى إحيائها، للعديد من الحفلات الفنية، في الجزائر.

وتبقى لطيفة رأفت، واحدة من الفنانات المغاربيات اللواتي يتمتعن بصوت قوي وجميل.