بالصور.. أول ظهور لإبنة لطيفة رأفت والتي رزقت بها في سن الـ54

سعدت بزيارة الأخ الدكتور و المايسترو نعمان الحلو هو و عائلته الكريمة لالة فاطمة الزهراء و الغزالة راضية الدكتور نعمان اسكت جمهوره بفنه الراقي و شخصيته الراقية فما بالك ابنة أخته ألماس ، محظوظة إبنتي التي نامت على صوته و هو يغني لها كي تنام 🌹لهلا يخطيكم ❤️