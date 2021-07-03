بالصور.. أول ظهور لإيريكسن بعد الخروج من الإنعاش

ظهر النجم الدنماركي كريستيان إيريكسن لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، للمرة الأولى، بعد تعرضه للإغماء خلال أولى مباريات منتخب بلاده فى كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، أمام منتخب فنلندا، والتى خضع على إثرها لجراحة ناجحة لزراعة جهاز مزيل الرجفان.

وذكرت صحيفة “لا غازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، أن إريكسن يتمتع حاليًا بإجازة قبل انطلاق الموسم الجديد، فى منتجع ساحلي بمنطقة “تيزفيلد” بالدنمارك.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن إريكسن سيكون متواجدا يوم 10 جويلية الجاري فى مدينة ميلانو لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية، قبل العودة لتدريبات الإنتر، استعدادا للموسم الجديد 2021-2022.

وكانت تقارير قد أوضحت أن إنتر ميلان يتابع موقف إريكسن بعناية، وهو على اتصال يومي باللاعب، لكن مستقبله فى الدوري الإيطالي برمته وإنتر على وجه التحديد مشكوك فيه، بسبب جهاز تنظيم ضربات القلب.