بالصور.. أول ظهور لتيم حسن ووفاء الكيلاني بعد شائعات إنفصالهما

رافقت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، زوجها الممثل السوري تيم حسن، لأداء واجب العزاء في وفاة المخرج حاتم علي.

وظهرت الكيلاني مع زوجها للمرة الأولى، منذ إنطلاق شائعات إنفصالهما، حيث رافقت تيم حسن إلى سوريا أين أقيم العزاء.

وأرسل الزوجان، باقة زهور إلى الصالة التي أقيم بها العزاء في دمشق.

وكتبا على باقة الزهور: “أحر التعازي، تيم حسن ووفاء الكيلاني”.

كما ظهرت الكيلاني في صورة جمعتها بالممثلة السورية القديرة منى واصف، خلال العزاء.

هذا وتداولت العديد من الصفحات الإعلامية مؤخرا، خبر إنفصال تيم حسن ووفاء الكيلاني، ولم يخرج الزوجان لنفي هاته الشائعات.