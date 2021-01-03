بالصور.. أول ظهور لتيم حسن ووفاء الكيلاني بعد شائعات إنفصالهما

فن وثقافة
  • -
  • 0
بالصور.. أول ظهور لتيم حسن ووفاء الكيلاني بعد شائعات إنفصالهما
بقلم نادية بن طاهر

رافقت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، زوجها الممثل السوري تيم حسن، لأداء واجب العزاء في وفاة المخرج حاتم علي.

وظهرت الكيلاني مع زوجها للمرة الأولى، منذ إنطلاق شائعات إنفصالهما، حيث رافقت تيم حسن إلى سوريا أين أقيم العزاء.

وأرسل الزوجان، باقة زهور إلى الصالة التي أقيم بها العزاء في دمشق.

وكتبا على باقة الزهور: “أحر التعازي، تيم حسن ووفاء الكيلاني”.

كما ظهرت الكيلاني في صورة جمعتها بالممثلة السورية القديرة منى واصف، خلال العزاء.

هذا وتداولت العديد من الصفحات الإعلامية مؤخرا، خبر إنفصال تيم حسن ووفاء الكيلاني، ولم يخرج الزوجان لنفي هاته الشائعات.

تيم حسن وفاء الكيلاني

تيم حسن وفاء الكيلاني


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=943027

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com