بالصور.. أول عملية تصدير للمنتوجات الفلاحية من مطار ڨمار في الوادي

تمت اليوم الثلاثاء أول عملية تصدير للمنتوجات الفلاحية لعدة دول أوروبية من مطار قمار في الوادي.

دخل حيز الخدمة محطة الشحن الجوي للمنتوجات الفلاحية كل هذه الجهود والتحديات أتت بعد تكفل متعاملين اقتصاديين خواص برفع كل التحفظات وأعمال كل الاشغال بالمحطة على عاتقهم.

وتسعى مثل هذه المحطات إعطاء ديناميكية و الحركية الاقتصادية للفلاحة وتحفيز المزارعين على مواصلة مسيرة النضهة الفلاحية التي تعرفها المنطقة ، خاصة مع الفائض الكبير وانهيار الأسعار في كثير من المحاصيل الفلاحية .

على غرار البطاطا اين سجل خلال سنة 2017 فقط انتاج اكثر من 12 مليون قنطار، بعد ما كان سنة 2016 11.5 مليون قنطار .

وللإشارة فإن محطة الشحن بمطار قمار تبلغ مساحتها 595 متر مربع قابلة للتوسعة الى 650 متر مربع كما انها تتوفر على قدرة استيعاب سنوية تقدر بـ /8000 طن .