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بالصور.. أول غارات الإحتلال على غزة في العام الجديد

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بالصور.. أول غارات الإحتلال على غزة في العام الجديد
بقلم خالد دحماني

شنت طائرات حربية للكيان الصهيوني، مساء اليوم الأربعاء، عدّة غارات جوية على قطاع غزة.

واستهدفت الطائرات الحربية بعدد من الصواريخ، مواقع شرقي مخيم جباليا، شمال القطاع.

أدت الصواريخ المتساقطة على المنطقة إلى حدوث عدة حرائق حول المواقع المستهدف.

وأطلق مقاومون من “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة حماس، نيران رشاشة تُجاه طائرات العدوان في أجواء شمال القطاع.


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