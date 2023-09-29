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الرياضة

بالصور.. أوناس يستأنف التدريبات الجماعية مع ناديه ليل

بقلم فيصل زيان بوزيان
بالصور.. أوناس يستأنف التدريبات الجماعية مع ناديه ليل
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إندمج الدولي الجزائري آدم أوناس، أمس الخميس، في التدريبات الجماعية لفريقه ليل الفرنسي بعد شفائه من الإصابة التي عانى منها مؤخرا على مستوى القدم.

وحضر لاعب الخضر أوناس التدريبات الجماعية مع فريقه بمعنويات عالية، بعد أن كان قد استأنف التدريبات بصفة تدريجية على انفراد.

يجدر الإشارة، تعرض أوناس للإصابة خلال مباراة فريقه أمام  أمام ريجيكا برسم منافسات المؤتمر الأوروبي بتاريخ 25 أوت الماضي وغاب على إثرها لحوالي شهرين.

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