بالصور.. أونيسي خليفة يشرف على لقاء توجيهي لفائدة شرطة الجهة الغربية

أشرف المدير العام للأمن الوطني، أونيسي خليفة، اليوم بأمن وهران، على لقاء توجيهي لفائدة إطارات ومستخدمي الشرطة للجهة الغربية.

في مستهل تدخله، أشاد المدير العام للأمن الوطني بالجهود التي يبذلها أفراد الشرطة في الميدان، خدمة لأمن المواطن وحفاظا على الممتلكات.

داعيا إلى مواصلة بذل المزيد من الجهود، منوها في الوقت ذاته باحترافية عناصر الشرطة التي تؤدي مهامها وفق ما ينص عليه الدستور.

كما أكد المدير العام للأمن الوطني، أونيسي خليفة، خلال هذا اللقاء التوجيهي، على ضرورة تعزيز التنسيق مع الشركاء الأمنيين في محاربة الجريمة.

مع تفعيل قنوات الاتصال مع المواطن ومختلف الهيئات وممثلي المجتمع المدني والجمعيات التي تنشط في مجال التوعية والتحسيس، باعتبار ذلك عاملا هاما لإشراك المواطن في المعادلة الأمنية وحماية المجتمع من كل أشكال الجريمة.

وأضاف خليفة أونيسي، أن مصالح الأمن الوطني ستعمل بكل حزم للتصدي لكافة أشكال الجريمة، بفضل الاعتماد على العنصر البشري الكفء والتكوين العصري والوسائل والإمكانيات الحديثة والمتطورة.

مذكرا بضرورة تعزيز التواجد الأمني لمصالح الشرطة عبر كامل التراب الوطني لتحقيق التغطية الأمنية الشاملة.

وبالمناسبة، أكد المدير العام للأمن الوطني إن التكفل بالجانب الاجتماعي والصحي لمستخدمي الأمن الوطني، ذوي الحقوق وكذا متقاعدي الشرطة، يعد من بين الأولويات مع العمل على تحسينها وتعزيزها.

وذلك بهدف تحفيز منتسبي الأمن الوطني في أداء مهامهم بأكثر فعالية وترسيخ روح الانتماء لجهاز الشرطة لديهم.

في ذات الإطار، أشرف المدير العام للأمن الوطني على حفل تسليم مقررات إستفادة من السكنات صيغة “عدل”، لفائدة 335 موظف شرطة من مختلف الرتب، العاملين بناحية الغرب ذوي الحقوق ومتقاعدي الشرطة.

بحضور معالي وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود ووالي ولاية وهران، عبد القادر جلاوي.