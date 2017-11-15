عاجل

بالصور.. أويحيى والطاقم الحكومي لتشييع جثمان شقيق سلال

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
بالصور.. أويحيى والطاقم الحكومي لتشييع جثمان شقيق سلال
بقلم أمينة داودي

حضر الوزير الأول أحمد أويحيى والطاقم الحكومي وشخصيات سياسية، لتشييع جثمان مولود سلال بمقبرة سيدي يحيى بالعاصمة

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017

تطويرALM Digital