بالصور.. أويحيى والطاقم الحكومي لتشييع جثمان شقيق سلال

استاء مواطن من بلدية زبانة بولاية البليدة،بعد توجهه إلى مصلحة الحالة المدنية لاستخراج شهادة الميلاد ليتفاجأ بعدم توفر الأوراق البيضاء.
حيث أكد موظفو الحالة المدنية بالبلدية…
تبرأت مصالح مديرية المجاهدين لولاية البليدة من التأخر الحاصل في صب مخلفات أجور المجاهدين وذوي الحقوق لشهر نوفمبر الجاري.
مصادر "النهارأونلاين "أكدت أن التأخر في صب…
تم خلال الـ48 ساعة الأخيرة، توقيف عصابة مكونة من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و36 سنة.
كانوا ينشطون ببلدية مقرة في المسيلة، بتهمة تكوين…
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