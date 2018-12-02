عاجل

بالصور.. أويحيى يستقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
بالصور.. أويحيى يستقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
بقلم النهار أونلاين

استقبل مساء اليوم الأحد الوزير الاول أحمد أويحيى، بمطار هواري بومدين الدولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

كما كان في استقبال ولي العهد السعودي العديد من الوزراء على غرار وزير الداخلية نور الدين بدوي ووزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، ووزير العدل الطيب لوح.

بالإضافة إلى وزير الطاقة مصطفى قيطوني ووزير المالية عبد الرحمان راوية، ووزير الثقافة عز الدين ميهوبي.

وتندرج زيارة ولي العهد السعودي في اطار تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الجزائري والسعودي، وفرصة لتبادل  الأراء حول القضايا السياسية العربية والدولية.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com