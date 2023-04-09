بالصور: أوّل إجتماع للتشاور السياسي بين الجزائر والسعودية

إنعقد مساء اليوم الأحد الإجتماع الأوّل للجنة التشاور السياسي على مستوى كبار مسؤولي وزارتي الخارجية السعودية والجزائرية.

وحسب ما أعلنته وزارة الخارجية السعودية في بيان لها عبر حسابها الرسمي على التويتر ترأس الإجتماع الأوّل مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح، عن الجانب السعودي. ومن الجانب الجزائري نور الدين خندودي، المدير العام للبلدان العربية.

كما حضر الإجتماع كل من سفير السعودية لدى الجزائر عبدالله البصيري، وسفير الجزائر بالرياض محمد علي بو غازي. بالإضافة إلى عدد من مدراء الإدارات وممثلي الوكالات في كلا وزارتي الخارجية.

وخلال الإجتماع الأوّل تباحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.