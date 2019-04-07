بالصور.. أيام إعلامية حول المدرسة العليا للإدارة العسكرية في وهران

إفتتحت اليوم الأيام الإعلامية الخاصة بالمدرسة العليا للإدارة العسكرية بمركز الإعلام الإقليمي الشهيد بوبرناس محمد في وهران .

وأشرف العميد، قائد القيادة الجهوية للدفاع الجوي عن الإقليم بالناحية العسكرية الثانية، بحضور السلطات العسكرية والمدنية على رأسهم والي الولاية اليوم،.

هذه التظاهرة الإعلامية التي تستمر حتى 12 أفريل 2019، تهدف إلى التعريف بالمدرسة ومكونات سلاح المعتمدية.

بالإضافة إلى الفرص المتاحة أمام الشباب الجزائري للإلتحاق به وشرح شروط القبول و كذا عرض مختلف الورشات البيداغوجية والتخصصات والتكوين الملقن بالمدرسة.