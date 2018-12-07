بالصور.. أيام المسرح الجهوي لوهران تختتم بتكريم علولة وسيراط بومدين

اختتمت سهرة أمس فعاليات المسرح الجهوي لوهران عبد القادر علولة بالجزائر العاصمة بتنظيم حفل تحت شعار التكريم والعرفان بحضور جمهور غفير.

الحفل الذي حضره وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ورئيس المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى عبد الكريم بطاش.

تم خلاله احياء ذكرى المسرحي الراحل عبد القادر علولة والفنان المتميز سيراط بومدين.

بالمناسبة قدم وزير الثقافة لكل من رجاء علولة و غنيمة زناتي بومدين أرملتي المسرحيين الراحلين جائزة الشرفية وبعض الهدايا الرمزية.

في كلمتها قبل تسلمها نفس الجائزة من عز الدين ميهوبي وعبد الكريم

بطاش ذكرت الممثلة فضيلة حشماوي بمدى حرص عبد القادر علولة على تحقق العدالة وأمله في رؤية الوطن يتقدم ويزدهر.

وشهد الحفل الذي استهل بالنشيد الوطني الجزائري وعرض نصه الرسمي على الشاشة العملاقة للقاعة.

تكريم رفيق درب عبد القادر علولة محمد حيمر والمسرحي والممثل هواري عبد الخالق.