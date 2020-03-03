بالصور.. أيام مفتوحة للمواطنين بالوحدة الثانوية للحماية المدنية المنصورة بغرداية

فى إطار الإحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية تتواصل الأيام المفتوحة للمواطنين بالوحدة الثانوية للحماية المدنية المنصورة أين تم تخصيص يوم لمدرسة أطفال المعاقين سمعيا بمتليلي.

وكانت برفقتهم عدة جمعيات، منها جمعية بسمة المنصورة وجمعية والطفولة والشباب للثقافة والفنون متليلي إضافة إلى جمعية المحيط الأخضر المنصورة.

وشارك في الأيام المفتوحة جمعية الخير يجمعنا المنصورة، وذلك لأجل يوم تكويني في الإسعافات الأولية لفائدة هذه الفئة المعاقين سمعيا لهذه الفئة.

كما اقيمت عدة نشاطات لفائدة الأطفال دورة كرة قدم، دورة كرة طائرة, حملة تشجير ورشات رسم، تكوين فى الإسعافات الأولية.

واقيمت مأدوبة غداء على شرفهم وفى الأخير حفل ختامي وتوزيع شهادات وجوائز للأطفال والمؤطرين ولفاعلين فى لمجمتع المدني.