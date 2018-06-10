بالصور.. أيت جودي يُرسم إلتحاقه بشباب بلوزداد لموسمين

وأمضى التقني الجزائري على عقده اليوم الأحد بحضور رئيس أبناء العقيبة محمد بوحفص.
لقي شخص حتفه فيما أصيب إثنان آخران بجروح إثر حادث مرور وقع ليلة السبت إلى الأحد ببلدية أولاد رحمون جنوب قسنطينة.
وأوضحت مصالح الحماية المدنية أن…
هلك اليوم الأحد شخص في حادث مرور خطير وقع بمنطقة بئر زازية بلدية حمام بني صالح الحدودية بالطارف.
الحادث تمثل في اصطدام سيارة سياحية بشاحنة من…
لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين في حادثي مرور وقع مع وقت الإفطار بتبسة.
الحادثان وقعا في عاصمة الولاية والطريق الولائي رقم 1 بإقليم بلدية…
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