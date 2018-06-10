بالصور.. أيت جودي يُرسم إلتحاقه بشباب بلوزداد لموسمين

أيت جودي لحظة إمضاءه على عقده

رسم المدرب عز الدين أيت جودي إلتحاقه بالعارضة الفنية لفريق شباب بلوزداد لمدة موسمين.

وأمضى التقني الجزائري على عقده اليوم الأحد بحضور رئيس أبناء العقيبة محمد بوحفص.