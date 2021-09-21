بالصور.. إبتدائية ابن باديس بقرية أكفادو توحد لباس تلاميذها في الوادي

في مبادرة مميزة أقدمت هيئة أولياء التلاميذ وإدارة إبتدائية العلامة عبد الحميد ابن باديس بقرية الفلاحية اكفادو بلدية الدبيلة ولاية الوادي على توحيد اللباس بين كامل التلاميذ.

وجاءت الفكرة من أجل إزالة وقلع الفوارق الاجتماعية وعلاماتها بين التلاميذ، وإعطاء جمالية لعملية التدريس. كما تم التكفل بالعائلات المعوزة. وتعكس المبادرة مدى ايجابية الأولياء في خلق اجواء بيداغوجية مفعمة بالنشاط والجيوية.