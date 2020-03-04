بالصور.. إبراهيم بومزار يستقبل الوزيران الأسبقان طاهر علان وحميد بصالح

استقبل، اليوم، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، الوزيران الاسبقان طاهر علان و حميد بصالح.

وقالت الوزارة في بيان لها ان الاستقبال يندرج في إطار سلسلة المشاورات مع الإطارات السابقين للقطاع.

ويعتبر طاهر علان، الوزير الأسبق للقطاع خلال الفترة الممتدة من سنة 1992 إلى سنة 1995، وحميد بصالح، الوزير الأسبق للقطاع خلال الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى سنة 2010.

وعبر الوزير خلال هذين اللقاءين، الذين يندرجان في إطار سلسلة المشاورات مع الإطارات السابقين للقطاع، عن رغبته في الاستفادة من التجربة والخبرة المتميزتين للوزيرين.