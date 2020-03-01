بالصور.. إبراهيم بومزار يكرم إطارات الوزارة المشرفين على إيصال القضية الفلسطينية في الاتحاد البريدي العالمي

استقبل وزير البريد إبراهيم بومزار، مساء اليوم الأحد، إطارات الوزارة المشرفين على ايصال القضية الفلسطينية في الاتحاد البريدي العالمي.

وساهم اطارات الوزارة المكرمين في إعداد وإنجاح مقترح الجزائر المتعلق بتبادل البريد بين فلسطين والبلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي، الذي تم التصويت عليه بمناسبة انعقاد مجلس إدارة هذه المنظمة الدولية.

وهنأ الوزير الإطارات المعنيين على هذا الإنجاز، الذي يعكس المساندة الدائمة للدولة الجزائرية لكل قضايا فلسطين.

وحث الوزير اطارات الوزارة على بذل المزيد من المجهودات بما يخدم القطاع ويسهم في دعم موقف الجزائر في المحافل الدولية.