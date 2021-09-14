بالصور.. إبنة أمل بوشوشة تخطف الأنظار

نشرت النجمة الجزائرية أمل بوشوشة، مقاطع فيديو عبر خاصية الستوري على حسابها بأنستغرام، أين ظهرت برفقة إبنتها ليا.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات، مؤكدين على خفة دم إبنة النجمة الجزائرية، وجمالها، وأكدوا على الشبه الكبير بين الإثنتين.

وتألقت أمل بوشوشة في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مشاركتها في المسلسل السوري “على صفيح ساخن”، رفقة كوكبة من نجوم الدراما السورية.

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