بالصور.. إبنة وزوجة هني يصنعان الحدث في موسكو

زار الدولي الجزائري، سفيان هني رفقة كل من زوجته وإبنته المتحف الرسمي لناديه الجديد “سبارتاك موسكو” للتعرف على تاريخه.

وخطفت إبنة هني النجومية هذه المرة من والدها، ونالت إعجاب جميع من شاهد صورها وهي تلعب داخل متحف “فريق الشعب”.

وأبدى متوسط ميدان “الخضر” دهشته من الألقاب الكثيرة التي حصدها “الأحمر والأبيض”، مُتمنيا أن يُساهم هو الآخر في تتويجات مُستقبلية.

يُذكر بأن هني ومنذ وصوله لـ”سبارتاك موسكو” لعب مُبارتين رسميتين وتعرض للإقصاء مُبكرا من الأوروبا ليغ على يد “أتليتك بيلباو”.

الصور :