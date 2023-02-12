بالصور.. إتحاد العاصمة يحقّق بداية مثالية في منافسة الكاف 

حقّق فريق إتحاد العاصمة الأهم بالفوز بمباراة اليوم أمام الضيف لوبوبو بملعب 5 جويلية الأولمبي في دوري المجموعات من الكاف.

و قاد المدرب عبد الحق بن شيخة لاعبيه للفوز بثلاثية كاملة التي سجّل منها المهاجم خالد بوسليو هدفين في الدقيقتين 7 و 65 من عمر أشواط المباراة.

في حين سجّل المهاجم محيوص الهدف الثالث في الدقيقة 81 من الشوط الثاني. لينتهي اللقاء بتحقيق نتيجة ايجابية في مستوى تطلعات أنصار سوسطارة الذين كانوا حاضرين بالملعب.

كما كانت الفرصة مواتية للمدرب الملقب بـ “الجنرال” لتحقيق بداية مثالية لشخصه هو الآخر.

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