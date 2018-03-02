بالصور.. إتحاد العاصمة يُعمق جراح البساكرة ويعود بفوز ثمين

عاد فريق إتحاد العاصمة بفوز ثمين من أمام المُضيف إتحاد بسكرة أمسية اليوم الجمعة بنتيجة هدف دون رد في لقاء مُقدم من الجولة ال22.

من الرابطة الوطنية المُحترفة الأولى موبيليس، وسجل الهدف الوحيد للعاصميين متوسط الميدان محمد بن خماسة في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

الذي إحتضنه ملعب المركب الرياضي العالية وسط حضور جماهيري مُعتبر من أنصار فريق إتحاد بسكرة.

وبفوز اليوم خطف فريق إتحاد العاصمة المركز الثالث مؤقتا ب35 نقطة فيما تعقدت وضعية إتحاد بسكرة في المركز 12 ب22 نقطة.

في إنتظار إستكمال بقية مُباريات الجولة المُقررة في تواريخ لاحقة.