بالصور.. إتفاقيات بين وزارة الشباب وأربع إتحاديات بينها “الفاف”

أبرمت وزارة الشباب والرياضة، يوم الأربعاء، إتفاقيات مع أربع إتحاديات رياضية وطنية تسمح لها الاستفادة من بعض المرافق والمنشآت الرياضية.

ويتعلق الأمر بكل من إتحاديات: كرة القدم، كرة اليد، الشراع والريغبي، بحيث ستمح لها هذه الاتفاقيات بإستغلال مراكز تكوين وإيواء وأماكن للتدريب، لفائدة الفئات الصغرى، بغية التكفل بالمواهب الشابة.

وتسمح الإتفاقية الموقعة مع إتحادية كرة القدم “الفاف”، بحضور الرئيس خير الدين زطشي، بإستغلال كل من مركز التجمع والتكوين بسيدي بلعباس وملحق الثانوية الرياضية بمدينة عين الصفراء بولاية النعامة.

وتتيح الإتفاقية لإتحادية كرة اليد، الإستفادة من خيمة بالقاعة الرياضية بعين طاية وطابق للإيواء بالمدرسة الوطنية للرياضات المائية وتحت مائية ببرج البحري.

أمّا إتحادية الريغبي فتستفيد بموجب الإتفاقية المبرمة، من قطعة أرض خارج مركز تحضير المنتخبات الوطنية بالسويدانية لتهيئة ميدان خاص بهذه الرياضة.

كما تكفل الإتفاقية الموقعة مع الإتحادية الجزائرية للشراع، لهذه الأخيرة بإستغلال مركز الإيواء بالمدرسة الوطنية للرياضات المائية وتحت مائية ببرج البحري، ومستودع لتخزين القوارب الشراعية، والطابق الأرضي للمبنى المتواجد بنفس المدرسة.