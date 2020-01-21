بالصور.. إتفاقية تعاون بين معهد الدبلوماسية الجزائري والأكاديمية الدبلوماسية الاوكرانية

أبرم معهد الدبلوماسية والعلاقات الدولية إتفاقية تعاون مع الأكاديمية الدبولماسية الاوكرانية المعتمدة من وزارة الخارجية الاوكرانية.

تعتبر هذه الإتفاقية غاية في الأهمية لأنها تمهد للتعاون الرسمي والمكثف بين دولة اوكرانيا والجزائر حسبما سرح به ستانيسلاف بروكشو لنائب الاول للاكاديمية الدبولماسية الاوكرانية.

وقال بروكشو خلال حفل توقيع الاتفاق هذه الزيارة تمثل فرصة حقيقية للتعاون مع منطقة شمال إفريقيا والتي كانت بدايتها من الجزائر.

وأردف بروكشو ان زيارته تهدف الى تبادل الخبرات من خلال الوفود التي ستكون بين البلدين على الصعيد الدبلوماسي والمشاركة في حلقات نقاش بين الجهتين عن طريق نخبة من الأساتذة الأكاديميين.