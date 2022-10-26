بالصور.. إتلاف لحوم بيضاء وحمراء غير قابلة للاستهلاك بوهران

قامت شرطة وهران ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة العامة بحضور أمن دائرة وادي تليلات بالتنسيق مع مديرية التجارة والطبيب البيطري. بعملية مراقبة فجائية.

وشملت العملية 18 محلا تجاريا ممثلة في قصابات، مطعم أكل السريع، مخبزة، بيع مواد غذائية. على مستوى حي إقليم اختصاص دائرة وادي التليلات.

وقد تم رفع عدد من المخالفات، منها عدم احترام النظافة والنظافة الصحية للمواد الاستهلاكية. استغلال الرصيف بدون رخصة، اتلاف كمية من اللحوم البيضاء والحمراء غير قابلة للاستهلاك البشري.

وقد تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية المعمول بها ضد المخالفين في هذا الشأن.

