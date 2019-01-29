بالصور.. إجتماع تقييمي لمتابعة المشاريع المشتركة بين وزارتي الصناعة والنقل

ترأس الأمين العام لوزارة الصناعة والمناجم، خير الدين مجوبي، رفقة الأمين العام لوزارة النقل ، علي حامي، إجتماع عمل.

لتقييم ومتابعة برنامج التعاون المشترك بين القطاعين.

وقد حضر اللقاء، الرؤساء المدراء العامون وممثلون عن مجمعات وشركات تابعة للقطاعين.

على غرار المجمع الجزائري للصناعات الميكانيكية، المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر، المجمع العمومي للنسيج.

مجمع مناجم الجزائر “منال”، مجمع “إليك الجزائر”،المجمع الجزائري للتخصصات الكيميائية “ACS” والشركة الوطنية للنقل بالسّكك الحديدية، “لوجيستران”.

الوكالة الوطنية للدراسات و انجاز الاستثمارات في السكك الحديدية “انيسريف” ومؤسسة منشآت السكك الحديدية ” انفراراي”.

وسمح اللقاء بعرض مدى تقدم المشاريع المشتركة ودراسة المعوقات التي قد تعترض تقدمها.